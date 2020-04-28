Главный санврач Николаевской области опроверг заявления об укрывательстве результатов тестов на COVID-19

Клочко опроверг заявление главы областного совета Виктория Москаленко о том, что штаб по ликвидации последствий коронавируса в области скрывает положительные результаты тестов

Фото: Николаевский горсовет

Клочко опроверг заявление главы областного совета Виктория Москаленко о том, что штаб по ликвидации последствий коронавируса в области скрывает положительные результаты тестов

Положительные результаты тестирования на коронавирус в Николаевской области не могли скрывать. Об этом рассказал во время брифинга главный госсанврач Николаевской области Владимир Клочко, сообщает RegioNews со ссылкой на Мой город.

Клочко заявил, что скрыть результат теста фактически невозможно, поскольку в эту систему вовлечены множество человек.

"В любой ситуации, когда появляется подозрение на инфекционное заболевание, любой фельдшер, который подозревает это, он передает экстренное извещение по форме 58 в лабораторный центр, где в журнале №60, который прошнурован, в регистрации инфекционных заболеваний все заполняется. Нереально скрыть инфекционные заболевания, потому что, если бы они продолжались, эти заболевания, у нас бы были переполнены стационары, - сказал Клочко.

В то же время на брифинге стало известно, что в Николаевской области 97 человек являются носителями вируса, но симптомы у них не проявляются. Их выявили, когда проверяли контактных лиц ранее заболевших.

Сообщается, что по состоянию на 28 апреля в Николаевской области зарегистрировано 116 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки новых больных не выявили.

Отметим, что среди всех заболевших в Николаевской области также есть 32 медика. По словам Клочко, если по статистике в Украине заболели коронавирусом 20% медиков от общего количества подтвержденных случаев, то в Николаевской области — 27%.