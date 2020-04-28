15:07  28 апреля
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
15:01  28 апреля
В Институте рака вскрыли миллионные схемы
15:43  28 апреля
Почти половина украинцев считает свой доход недостаточным
UA | RU
UA | RU
Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
28 апреля 2020, 13:51 19

В Харьковской области из-за массового заражения COVID-19 пришлось закрыть больницу

Читайте також
українською мовою
28 апреля 2020, 13:51 19
Читайте також українською мовою
Новые больные будут направляться в КНП "Слобожанская городская больница"
Фото: pexels
Новые больные будут направляться в КНП "Слобожанская городская больница"

Деятельность Змиевской центральной районной больницы временно приостановлена. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт Змиевской РГА.

При этом поликлиническое отделение работает в штатном режиме.

"В связи с выявлением COVID-19 среди работников Змиевской ЦРБ с целью обеспечения противоэпидемических и профилактических мероприятий деятельность больницы временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Временно прием больных будет осуществляется в другой городской больнице.

Стоит отметить, что по данным пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, по области Змиевской район стал третьим по количеству людей, заболевших коронавирусом. Всего по состоянию на утро 28 апреля известно о 30 зараженных.

"У 21 заболевшего заболевание протекает в легкой форме, у большинства даже нет никаких симптомов. Остальным 9 людям (3 детей и 6 взрослых) раньше был поставлен диагноз пневмония. Из них - двое вылечились, им проводят контрольные обследования на коронавирус. Один - лечится амбулаторно. И еще шестеро (3 детей и 3 взрослых) - госпитализированы в больницу. Среди них тяжелых нет", - рассказали в пресс-службе Харьковской облгосадминстрации.

Ранее сообщалось, что в военном госпитале Харькова больные коронавирусом врачи не верят в диагноз.


коронавирус медики больницы Харьковская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
28 апреля 2020, 08:40
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Последние Популярные
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Наталья Стримовская
Все блоги »
Игры закончились: зачем власть поставила волевую точку в добровольном создании ОТГ
28 апреля 2020, 16:00
PR-ассы местного разлива: как сумские политики ищут дешевой популярности
28 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »