В Харьковской области из-за массового заражения COVID-19 пришлось закрыть больницу
Деятельность Змиевской центральной районной больницы временно приостановлена. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт Змиевской РГА.
При этом поликлиническое отделение работает в штатном режиме.
"В связи с выявлением COVID-19 среди работников Змиевской ЦРБ с целью обеспечения противоэпидемических и профилактических мероприятий деятельность больницы временно приостановлена", - говорится в сообщении.
Временно прием больных будет осуществляется в другой городской больнице.
Стоит отметить, что по данным пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, по области Змиевской район стал третьим по количеству людей, заболевших коронавирусом. Всего по состоянию на утро 28 апреля известно о 30 зараженных.
"У 21 заболевшего заболевание протекает в легкой форме, у большинства даже нет никаких симптомов. Остальным 9 людям (3 детей и 6 взрослых) раньше был поставлен диагноз пневмония. Из них - двое вылечились, им проводят контрольные обследования на коронавирус. Один - лечится амбулаторно. И еще шестеро (3 детей и 3 взрослых) - госпитализированы в больницу. Среди них тяжелых нет", - рассказали в пресс-службе Харьковской облгосадминстрации.
Ранее сообщалось, что в военном госпитале Харькова больные коронавирусом врачи не верят в диагноз.
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