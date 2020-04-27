В запорожском общежитии зафиксирована вспышка коронавируса: власти ввели строгую изоляцию
Пока шестеро больных остаются в 7-й городской больнице, а еще девятерых перевели в областную инфекционную больницу. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Запорожского городского совета.
Городской голова Владимир Буряк сообщил, что ПЦР-тестирования сделали уже 169 жителям общежития.
"Ситуация в общежитии контролируемая. Он закрыт на карантин, установлен пост полиции для контроля, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Сейчас завершается тестирование всех жильцов", - сообщил он.
Власти города сообщает, что решен вопрос с доставкой продуктов в общежитие, люди проинформированы, куда для этого обращаться. Они смогут оплатить продукты, а доставка будет бесплатной. Сформировано около 40 продуктовых наборов, которые бесплатно предоставят тем малообеспеченным жителям, которые в этом нуждаются.
Стоит отметить, что по информации Центра общественного здоровья, в Запорожской области на 9:00 27 апреля зарегистрировано 204 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки прибавилось 22 новых случая - это рекорд по количеству больных (за сутки) в регионе с начала карантина.
По информации лабораторного центра Минздрава, в Запорожье коронавирус был диагностирован у 20 человек, еще по одному - в Михайловском и Токмакском районах.
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