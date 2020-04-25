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25 апреля 2020, 10:46 15

ООС: На Донбассе ранены двое украинских военных

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25 апреля 2020, 10:46 15
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За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ снова нарушили обязательства по прекращению огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил
Фото: flickr
За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ снова нарушили обязательства по прекращению огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения передает RegioNews со ссылкой на пресслужбу штаба ООС.

Боевики 10 раз обстреляли позиции ОС, применив против украинских бойцов запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись неподалеку Павлополя (боевики из минометов калибра 82 мм выпустили 23 мины), у Лебединского, Старогнатівки, Широкиного, н.п. Хутор Свободный, Новотошківського и Новозванівки. Рядом с Оріховим противник выпустил 20 мин 120-го калибра. А возле Новоалександровки противник использовал всего 30 мин.

В ответ на агрессивные действия боевиков украинским войскам пришлось применить огневые средства.

Также в штабе сообщили, что по предварительным данным разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавірусну инфекцию среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано”, - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения ООС было зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций, в общем враг выпустил более 70 мин из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.


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