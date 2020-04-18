В зоне ООС зафиксировано три обстрела, один военный ранен
Об этом сообщает штаб Операция объединенных сил, передает RegioNews.
Отмечается, что по опорным пунктам вблизи Луганского враг выпустил 11 мин калибра 120 и 82 мм, а в районе Травневого обстрелы велись с минометов калибра 82 мм, а также гранатометов и пулеметов.
Неподалеку Крымского велся огонь из гранатометов. В результате обстрелов один военнослужащий сил ООС был ранен.
Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Наши защитника проявили сегодня мужество и решительно ответили на все обстрелы со стороны противника, убедительно заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются, - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.
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