В зоне ООС зафиксировано три обстрела, один военный ранен

18 апреля на Донбассе противник трижды обстрелял позиции украинских войск из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм

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18 апреля на Донбассе противник трижды обстрелял позиции украинских войск из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм

Об этом сообщает штаб Операция объединенных сил, передает RegioNews.

Отмечается, что по опорным пунктам вблизи Луганского враг выпустил 11 мин калибра 120 и 82 мм, а в районе Травневого обстрелы велись с минометов калибра 82 мм, а также гранатометов и пулеметов.

Неподалеку Крымского велся огонь из гранатометов. В результате обстрелов один военнослужащий сил ООС был ранен.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы. Наши защитника проявили сегодня мужество и решительно ответили на все обстрелы со стороны противника, убедительно заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются, - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.