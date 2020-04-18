В зоне ООС боевики пять раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм

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За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник обстреливал украинские позиции рядом с Гнутово и Авдеевкой, а вблизи Опытного враг применил автоматические станковые гранатометы.

Неспокойно было у Старогнатовки, захватчики использовали крупнокалиберные пулеметы. Рядом с населенным пунктом Южное противник выпустил четыре мины 120 мм по нашим позициям.

В штабе ООС сообщают, что Вооруженные силы Украины огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. Как сообщает разведка, двое российских наемников были ранены.

С начала суток оккупационные войска активности не проявляли. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, 17 апреля в зоне проведения ООС зафиксирован один обстрел позиций Вооруженных сил Украины, враг обстрелял позиции украинских войск в районе поселка Пески.