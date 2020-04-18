В зоне ООС боевики пять раз нарушили режим тишины
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Противник обстреливал украинские позиции рядом с Гнутово и Авдеевкой, а вблизи Опытного враг применил автоматические станковые гранатометы.
Неспокойно было у Старогнатовки, захватчики использовали крупнокалиберные пулеметы. Рядом с населенным пунктом Южное противник выпустил четыре мины 120 мм по нашим позициям.
В штабе ООС сообщают, что Вооруженные силы Украины огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов.
За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. Как сообщает разведка, двое российских наемников были ранены.
С начала суток оккупационные войска активности не проявляли. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, 17 апреля в зоне проведения ООС зафиксирован один обстрел позиций Вооруженных сил Украины, враг обстрелял позиции украинских войск в районе поселка Пески.
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