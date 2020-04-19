Сообщили, сколько детей болеет COVID-19

С начала эпидемии коронавируса в Украине атипичной пневмонией легких заболели 358 детей

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С начала эпидемии коронавируса в Украине атипичной пневмонией легких заболели 358 детей

Такие данные сообщили в Минздраве Украины на брифинге 19 апреля, передают RegioNews.

199 больных детей - младше 9 лет.

В течение 18 апреля заболели 343 человека, из них 26 детей и 53 медицинских работника. Госпитализировано 97 человек. Зафиксировано 8 летальных случаев. 72 человека выздоровели, среди них 1 ребенок и 12 медицинских работников.

В 243 больницах первой волны, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью, есть 2071 аппарат искусственной вентиляции легких. Сейчас задействовано 175 аппаратов, то есть чуть больше 8%.

Напомним, что 18 апреля в мире диагностировали 81 287 заражений COVID-19. В мире с 2 328 124 случаев заболевания 594 192 человека выздоровели и 160 518 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

По данным Минздрава Украины очагами распространения COVID-19 стали три церкви и Киево-Печерская Лавра. Официально подтверждено, что опасную инфекцию обнаружили у владыки Павла.

В городе Залещики Тернопольской области священник стал первым больным коронавирусной болезнью. В Мукачево Закарпатской области 69-летняя местная жительница, у которой первой в области было подтверждено коронавирусную инфекцию, пела в церковном хоре и заразила не менее 19 человек. В Николаевской области два человека заразились во время посещения совместных церковных богослужений.

Как писали RegioNews ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай мог бы вовремя остановить распространение коронавируса планетой, но не сделал этого.



