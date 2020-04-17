Компартия продолжает деятельность в Украине и получает миллионные взносы

Запрещённая еще в 2015 году Коммунистическая партия продолжает свою деятельность в Украине, а суды об отмене ее регистрации затянулись до сих пор

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Запрещённая еще в 2015 году Коммунистическая партия продолжает свою деятельность в Украине, а суды об отмене ее регистрации затянулись до сих пор

Об этом говорится в расследовании движения "Честно", передает RegioNews.

Активисты отмечают, что партийные ячейки КПУ, которых по всей Украине насчитывается более 600, активно работают, а сама партия получает деньги от своих спонсоров.

"Еще в августе 2018 года лидер коммунистов Петр Симоненко уверенно утверждал, что политсила готовится к парламентским выборам. В итоге КПУ собрала в прошлом году 5 миллионов гривен взносов. ЦИК отказала партии в регистрации, ссылаясь на закон о декоммунизации, и суд признал такой отказ правомерным ", - пишут расследователи.

Они смогли проанализировать движение средств на партийных счетах. Например, в 2018 году 43 человека перечислили КПУ 608 тысяч гривен, а в 2019 году уже 306 спонсоров предоставляют запрещенной партии Симоненко 4,7 миллиона гривен.

Активисты выяснили, что часть зачислений происходила в один день и в одной области и имеет последовательную нумерацию расчетных документов. По мнению журналистов, это может свидетельствовать о централизованном перечислении средств партии.

Среди доноров в основном члены КПУ, бывшие нардепы или руководители ячеек. Петр Симоненко отдал партии только 50 тысяч гривен, однако на сайте КПУ реквизитов для доноров нет. В 2016 году она вообще оказалась в центре скандала из-за получения спонсорской помощи наличными.

Движение "Четно" также выяснило, как так случилось, что КПУ до сих пор существует. Впервые ее пытались запретить летом 2014 года, когда СБУ предоставила Министерству юстиции доказательства преступлений Компартии.

Они утверждают, что 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность КПУ, но партия подала апелляцию, суды продолжаются до сих пор, и все это время партия работала в обычном режиме.

Даже после того, как в июле 2019 года Конституционный Суд Украины решил, что закон о декоммунизации является конституционным. Именно на основе этого закона ЦИК неоднократно отказывала коммунистам в регистрации на выборах.

"В нем указано, что партии, которые имеют название, устав или символику, которые противоречат этому закону, не могут участвовать в избирательном процессе", - пишет "Честно".

На ЦИК коммунисты неоднократно подавали в суд, а также, например, судились с газетой "День", телеканалами "Рада" и "1+1", требуя опровержения информации. Они до сих пор пользуются офисом на улице Борисоглебской, в Украине активно финансируются и действуют молодежные и другие общественные организации, что, вероятно, связаны с коммунистами.

"Согласно отчету, в собственности партии находятся более 40 офисных и нежилых помещений, 1 гараж, 2 земельных участка, 4 ЗАЗы, 1 ГАЗ и 1 LADA. Поэтому КПУ имеет больше всего имущества среди украинских партий, которые обычно арендуют офисы в физических или юридических лиц или пользуются ими бесплатно. Коммунисты оценивают свою недвижимость на 3 миллиона, а транспортные средства - на 1,2 миллиона гривен", - говорится в материале.

Издание подытоживает, что "КПУ сейчас существует в режиме партии, которая не может выполнять свои функции (участвовать в выборах), однако постоянно нуждается финансовой подпитки, которую ее лидеры все же находят".