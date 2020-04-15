Украинские военные обезвредили троих боевиков "ДНР"
О потерях среди террористов "ДНР" пишет издание Реал, передает RegioNews.
Спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк обнародовал информацию Главного управления разведки МОУ о том, что оккупанты на Донбассе умышленно ограничивают доступ патрулей Специальной мониторинговой миссии ООН в свои прифронтовые районы, прикрываясь карантином. При этом, пользуясь отсутствием наблюдателей, перебрасывают на передовую тяжелое вооружение. Только за одну неделю на заранее подготовленных огневых точках установлены более 20 орудий, в том числе 122-миллиметровых гаубиц. Кроме того, в прифронтовых населенных пунктах зафиксированы вражеские реактивные системы залпового огня "Град".
Между тем, переселенец с оккупированных территорий Александр Чернов, владеющий ситуацией в медицинских учреждения в ОРДЛО, сегодня сообщил:
"Донецк. Облтравма – за 14 апреля поступили 2 недобитых орка, 1 из них тяжелый. ДОКТМО (донецкая областная больница), судебный морг – за 14.04 минимум 1 оркотруп. Пулевое. Браво, ВСУ!"
Напомним: за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано девять обстрелов, трое военных ранены
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