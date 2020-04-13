Как распространяется короновирус в Одесской области: интерактивная карта

В Одесской области создали интерактивную карту, как короновирус распространился по территории региона

Фото: Facebook

В Одесской области создали интерактивную карту, как короновирус распространился по территории региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцего

Карта размещена на сайте Одесской ОГА, поэтому все желающие могут наглядно ознакомиться с официальной информацией.

"Карта охватывает площадь в 1,5 квадратных километра, где был зафиксирован случай заболевания. Мы сделали это для того, чтобы люди имели возможность уберечь себя и пользовались средствами безопасности", - сообщил глава области.

Стоит отметить, что в области за прошедшую неделю количество больных коронавирусной инфекцией увеличилась в два раза.

Всего по состоянию на утро 13 апреля в Одесской области зарегистрировано 69 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них - 3 детей и 5 медработников.

Карта по ссылке.