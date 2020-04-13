В Харькове 11-месячного ребенка с подозрением на коронавирус доставили в реанимацию
Об этом в Facebook сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает RegioNews.
По его словам, ребенок с матерью вернулась из Киева. Сейчас мать с ребенком в больнице, где им сделают анализ на коронавирус. Сейчас установлены двое контактных лиц.
"К сожалению, зафиксировано подозрение на коронавирус у 11-месячного ребеночка из Харькова, который госпитализирован в реанимационное отделение областной детской инфекционной больницы", - рассказал Кучер.
В общем, в Харьковской области зафиксировано 60 подозрений, из которых 11 случаев подтверждено, и 20 опровергнуто.
Чтобы не было новых подозрений на заболевание, полиция Харьковской области патрулирует улицы и наказывает нарушителей. Так, уже составлено 300 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина.
"Большинство нарушений касалось игнорирования гражданами усиленных требований к ограничительным мероприятиям в связи с карантином, в том числе пребывание без защитной маски в публичных местах", - сообщают в полиции.
- 14:11 13 апреля На Донбассе погиб 32-летний украинский военный: подробности
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
- 13:25 13 апреля Нардеп Андрей Клочко: ГИГ прежде всего будет контролировать качество документации
- 13:20 13 апреля В Донецкой области рекордное количество пациентов выздоровели от COVID-19
- 13:19 13 апреля В Херсонской области фермер решил пожертвовать плантации тюльпанов медикам
- 12:49 13 апреля В Киеве почти 500 случаев коронавируса, за сутки заболели еще 79 человек
- 11:49 13 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 17:53 08 апреля Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
- 17:49 07 апреля Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
- 11:49 07 апреля Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины