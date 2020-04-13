В Харькове 11-месячного ребенка с подозрением на коронавирус доставили в реанимацию

В Харькове подозревают коронавирус у 11-месячного ребенка, которого доставили в реанимационное отделение

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В Харькове подозревают коронавирус у 11-месячного ребенка, которого доставили в реанимационное отделение

Об этом в Facebook сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает RegioNews.

По его словам, ребенок с матерью вернулась из Киева. Сейчас мать с ребенком в больнице, где им сделают анализ на коронавирус. Сейчас установлены двое контактных лиц.

"К сожалению, зафиксировано подозрение на коронавирус у 11-месячного ребеночка из Харькова, который госпитализирован в реанимационное отделение областной детской инфекционной больницы", - рассказал Кучер.

В общем, в Харьковской области зафиксировано 60 подозрений, из которых 11 случаев подтверждено, и 20 опровергнуто.

Чтобы не было новых подозрений на заболевание, полиция Харьковской области патрулирует улицы и наказывает нарушителей. Так, уже составлено 300 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина.

"Большинство нарушений касалось игнорирования гражданами усиленных требований к ограничительным мероприятиям в связи с карантином, в том числе пребывание без защитной маски в публичных местах", - сообщают в полиции.