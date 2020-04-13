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13 квітня 2020, 11:36 7

У Харкові 11-місячну дитину з підозрою на коронавірус доставили у реанімацію

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13 квітня 2020, 11:36 7
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В Харкові коронавірус підозрюють у 11-місячної дитини, яку доставили в реанімаційне відділення
Фото: pexels
В Харкові коронавірус підозрюють у 11-місячної дитини, яку доставили в реанімаційне відділення

Про це у Facebook повідомив голова Харьківської ОДА Олексій Кучер, передає RegioNews.

За його словами, дитинка з матір’ю повернулася з Києва. Наразі мати з дитиною в лікарні, де їх зроблять аналіз на коронавірус. Наразі встановлено двоє контактних осіб.

"На жаль, зафіксовано підозру на коронавірус в 11-місячної дитинки з Харкова, яка госпіталізована до реанімаційного відділення обласної дитячої інфекційної лікарні", - розповів Кучер.

Загалом, у Харківській області зафіксовано 60 підозр, з яких 11 випадків підтверджено, та 20 спростовано.

Щоб не було нових підозр на захворювання, поліція Харківської області патрулює вулиці і карає порушників. Так, вже складено 300 протоколів за порушення правил дотримання карантину.

"Переважна більшість нових порушень стосувалася ігнорування громадянами посилених вимог до обмежувальних заходів у зв’язку з карантином, у тому числі перебування без захисної маски у публічних місцях", - повідомляють у поліції.


коронавірус Харківська область карантин Кучер Олексій
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