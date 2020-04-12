В Украине за сутки коронавирусом заболело 266 человек

По состоянию на 9:00 12 апреля в Украине за сутки лабораторно подтверждены 266 новых случаев инфицирования COVID-19, общее количество заболевших - 2777

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По состоянию на 9:00 12 апреля в Украине за сутки лабораторно подтверждены 266 новых случаев инфицирования COVID-19, общее количество заболевших - 2777

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Минздрава у Facebook. По данным ЦОС, количество тех, кто выздоровел составляет 89 пациентов, что превысило количество летальных случаев - 83 пациента. За сутки было зафиксировано 266 случаев. Сейчас коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область — 174 случая; Волынская область — 71 случай; Днепропетровская область — 58 случаев; Донецкая область — 11 случаев; Житомирская область — 74 случая; Закарпатская область — 82 случая; Запорожская область — 83 случая; Ивано-Франковская область — 291 случай; Кировоградская область — 118 случаев; г. Киев — 416 случаев; Киевская область — 159 случаев; Львовская область — 111 случаев; Луганская область — 3 случая; Николаевская область — 2 случая; Одесская область — 63 случая; Полтавская область — 25 случаев; Ровенская область — 119 случаев; Сумская область — 73 случая; Тернопольская область — 243 случая; Харьковская область — 11 случаев; Херсонская область — 31 случай; Хмельницкая область — 19 случаев; Черновицкая область — 432 случая; Черкасская область — 99 случаев; Черниговская область — 9 случаев.

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