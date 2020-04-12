В Украине за сутки коронавирусом заболело 266 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Минздрава у Facebook.
По данным ЦОС, количество тех, кто выздоровел составляет 89 пациентов, что превысило количество летальных случаев - 83 пациента. За сутки было зафиксировано 266 случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 174 случая;
Волынская область — 71 случай;
Днепропетровская область — 58 случаев;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 74 случая;
Закарпатская область — 82 случая;
Запорожская область — 83 случая;
Ивано-Франковская область — 291 случай;
Кировоградская область — 118 случаев;
г. Киев — 416 случаев;
Киевская область — 159 случаев;
Львовская область — 111 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Николаевская область — 2 случая;
Одесская область — 63 случая;
Полтавская область — 25 случаев;
Ровенская область — 119 случаев;
Сумская область — 73 случая;
Тернопольская область — 243 случая;
Харьковская область — 11 случаев;
Херсонская область — 31 случай;
Хмельницкая область — 19 случаев;
Черновицкая область — 432 случая;
Черкасская область — 99 случаев;
Черниговская область — 9 случаев.
- 10:58 12 апреля Масштабный пожар в Чернобыльской зоне: продолжает гореть трава
- 10:36 12 апреля В Украине за сутки коронавирусом заболело 266 человек
- 10:12 12 апреля Обстрелы в ООС: ранены трое украинских военных
- 18:42 11 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:35 11 апреля Сводка ООС: за сутки – трое раненых
- 18:08 11 апреля Задержанные на Прикарпатье браконьеры оказались сотрудниками Госрыбагентства — Егор Фирсов
- 18:42 11 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 17:53 08 апреля Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
- 12:02 05 апреля Все строительные проекты министра Чернышова провалились. Стали известны детали
- 12:52 05 апреля В Черновцах убили криминального авторитета по прозвищу "Пача"