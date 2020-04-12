10:12  12 апреля
Обстрелы в ООС: ранены трое украинских военных
15:51  11 апреля
Из Украины хотели незаконно вывезти 11 тысяч медицинских масок
16:12  11 апреля
Завтра во Львове римо-католики не будут освящать куличи
UA | RU
UA | RU
12 апреля 2020, 10:36 16

В Украине за сутки коронавирусом заболело 266 человек

Читайте також
українською мовою
12 апреля 2020, 10:36 16
Читайте також українською мовою
По состоянию на 9:00 12 апреля в Украине за сутки лабораторно подтверждены 266 новых случаев инфицирования COVID-19, общее количество заболевших - 2777
Фото: unsplash
По состоянию на 9:00 12 апреля в Украине за сутки лабораторно подтверждены 266 новых случаев инфицирования COVID-19, общее количество заболевших - 2777

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Минздрава у Facebook.

По данным ЦОС, количество тех, кто выздоровел составляет 89 пациентов, что превысило количество летальных случаев - 83 пациента. За сутки было зафиксировано 266 случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 174 случая;

Волынская область — 71 случай;

Днепропетровская область — 58 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 74 случая;

Закарпатская область — 82 случая;

Запорожская область — 83 случая;

Ивано-Франковская область — 291 случай;

Кировоградская область — 118 случаев;

г. Киев — 416 случаев;

Киевская область — 159 случаев;

Львовская область — 111 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 2 случая;

Одесская область — 63 случая;

Полтавская область — 25 случаев;

Ровенская область — 119 случаев;

Сумская область — 73 случая;

Тернопольская область — 243 случая;

Харьковская область — 11 случаев;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 19 случаев;

Черновицкая область — 432 случая;

Черкасская область — 99 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.


коронавирус карантин Минздрав статистика
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 апреля 2020, 18:42
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Все строительные проекты министра Чернышова провалились. Стали известны детали
05 апреля 2020, 12:02
В Черновцах убили криминального авторитета по прозвищу "Пача"
05 апреля 2020, 12:52
Последние Популярные
Ирина Федоляк
Инна Усачева
Ярослава Гресь
Все блоги »
Уроки сделаны, а знаний нет. Как украинские школьники учатся на карантине
10 апреля 2020, 12:10
Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона
09 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »