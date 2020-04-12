Обстрелы в ООС: ранены трое украинских военных
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook, передает RegioNews.
Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреливали украинских военных.
Обстрелы зафиксированы неподалеку Славного, Широкиного и Песков.
Отмечается, что противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Минские договоренности по отводу тяжелых вооружений российско-оккупационные войска вчера нарушали в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". В общем там противник осуществил пять обстрелов - вблизи Новотошковского и Новозвановки.
Напомним, что вчера российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского, были ранены двое военнослужащих.
- 10:58 12 апреля Масштабный пожар в Чернобыльской зоне: продолжает гореть трава
- 10:36 12 апреля В Украине за сутки коронавирусом заболело 266 человек
- 10:12 12 апреля Обстрелы в ООС: ранены трое украинских военных
- 18:42 11 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:35 11 апреля Сводка ООС: за сутки – трое раненых
- 18:08 11 апреля Задержанные на Прикарпатье браконьеры оказались сотрудниками Госрыбагентства — Егор Фирсов
- 18:42 11 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 17:53 08 апреля Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
- 12:02 05 апреля Все строительные проекты министра Чернышова провалились. Стали известны детали
- 12:52 05 апреля В Черновцах убили криминального авторитета по прозвищу "Пача"