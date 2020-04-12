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12 апреля 2020, 10:12 7

Обстрелы в ООС: ранены трое украинских военных

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12 апреля 2020, 10:12 7
Читайте також українською мовою
За прошедшие сутки, 11 апреля, трое украинских военных получили ранения
Фото: Страница ООС в Facebook
За прошедшие сутки, 11 апреля, трое украинских военных получили ранения

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook, передает RegioNews.

Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреливали украинских военных.

Обстрелы зафиксированы неподалеку Славного, Широкиного и Песков.

Отмечается, что противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Минские договоренности по отводу тяжелых вооружений российско-оккупационные войска вчера нарушали в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". В общем там противник осуществил пять обстрелов - вблизи Новотошковского и Новозвановки.

Напомним, что вчера российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новотошковского, были ранены двое военнослужащих.


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