Больные из одной религиозной общины: в Николаевской области зарегистрировано два новых случая COVID-19

В Николаевской области в Вознесенском районе выявлено еще два случая заболевания коронавирусом

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В Николаевской области в Вознесенском районе выявлено еще два случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщает Николаевская ОГА, передает RegioNews.

Так, эти два человека входят в круг общения двух женщин, у которых коронавирус выявили накануне. В ОГА сообщают, что оба контактных лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку. Речь идет о совместных служениях на дому. Один заболевший также живет в Вороновке, второй – в Вознесенске.

В настоящее время продолжаются противоэпидемические мероприятия в очаге и проводится определение расширенного круга контактных лиц с целью их лабораторного исследования

"11 апреля всего были обследованы 31 человек, материал для проведения исследований доставлен в вирусологическую лабораторию ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МОЗ Украины". По результатам лабораторных исследований 12 апреля выявлено два подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаевской области в селе, где были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом устанавливают пункты пропуска.