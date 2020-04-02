ОПУ разработал новые критерии оценки работы ОГА - Сергей Трофимов
Как передает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Офиса, об этом сообщил первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов.
"До сих пор в разных ветвях власти не было единой, понятной для всех и прозрачной системы оценки эффективности работы облгосадминистраций в тех сферах, в которых они имеют полномочия. Поэтому мы с помощью профильных специалистов и экспертов проанализировали все плюсы и минусы в их работе и разработали эту концепцию", - сказал он.
По словам Трофимова, новый подход даст возможность сравнивать результаты деятельности ОГА в межрегиональном и временном разрезе и помогать определять точки, где облгосадминистрации могут прилагать усилия для улучшения ситуации.
Он пояснил, что в настоящее время существуют реальные полномочия ОГА, перечень которых определен законом Украины "О местных государственных администрациях" и которые меняются нечасто. Но способы сбора, структурирования, передачи данных, собираемых государством, постоянно совершенствуются, а потому конкретные показатели оценки эффективности могут меняться достаточно часто для того, чтобы максимально полно использовать потенциал имеющихся данных.
По словам Трофимова, поэтому деятельность ОГА решили оценивать по двухуровневому индексу, в котором верхний уровень будет рассчитываться по отраслевому принципу распределения полномочий, а нижний – на основе набора параметров для оценки деятельности в каждой отрасли, которые могут меняться при необходимости.
Интеграция параметров мониторинга социально-экономического развития регионов будет осуществляться на основе показателей ежеквартальной оценки социально-экономического развития АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя, определенных постановлением Кабмина №856 от 2015 года.
В ближайшее время концепция должна быть представлена президенту и утверждена правительством.
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