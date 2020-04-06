В Житомирской области вандалы сожгли Парк памяти непокоренных
Как сообщила волонтер Екатерина Кармазина на своей странице в Facebook, выгорела практически вся территория парка, пишет RegioNews.
Женщина заметила пожар, когда ехала с мужем по Житомирской трассе. Огонь уже тушили двое жителей из соседнего села. До приезда пожарных четверо активистов пытались спасти парк. Остались нетронутыми только несколько елок и беседка. Вероятнее всего, это был умышленный поджог – сгорел только парк, соседние поля огонь не зацепил. Поджигали, очевидно, с середины.
"Слова закончились после того как удалось погасить пожар. После того, как поняли, что выгорело около 80% территории Парка пам'яти непокоренных. После того, как поняли, что годы труда и ресурсов волонтеров, переселенцев, участников АТО, общественных активистов, жителей района, муниципальных, государственных представителей исчезли на нет. Выгорели ели, которые были высажены в пам'пять Героев Украины. Выгорели молодые дубы Всеукраинской акции "От Тараса к Лесе". Выгорело что-то в середине грудной клетки... Мы восстановим. Мы продолжим дело. Сколько бы нас подло не уничтожали, – написала Екатерина.
Слова закончились после того как удалось погасить пожар. После того как поняли, что выгорело около 80% территории...Опубликовано Kateryna Karmazina Воскресенье, 5 апреля 2020 г.
Напомним, В Житомирской области трое суток продолжается масштабный лесной пожар.
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