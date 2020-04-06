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06 апреля 2020, 17:41 12

Раду просят перевезти Конституционный суд в Харьков

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06 апреля 2020, 17:41 12
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В Верховную Раду Украины подали законопроект, которым предлагается перевести Конституционный суд Украины из столицы в Харьков
Фото: twitter/CCofUkraine
В Верховную Раду Украины подали законопроект, которым предлагается перевести Конституционный суд Украины из столицы в Харьков

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на законопроект №3300 от 3 апреля, автором которого является нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова.

Также законопроектом предлагается закрепить одновременное предоставление ежегодных основных оплачиваемых отпусков всем судьям Конституционного Суда Украины одновременно т. е. в один промежуток времени.

Кроме того, "слуга" предлагает изъять юридических лиц из числа субъектов, имеющих право обращения в КС с конституционной жалобой, а судьей суда не может стать человек, который имеет иностранное гражданство.

В свою очередь статью 97 по выполнению решений КС Третьякова предлагает дополнить: "Если Конституционный Суд Украины признал неконституционным закон (его отдельные положения), возобновление действия такого закона (его отдельных положений), который регулировал соответствующие общественные отношения, осуществляется Верховной Радой Украины согласно порядку, установленному действующим законодательством Украины".


суд Киев Верховная Рада Конституционный суд Харьков КСУ законопроект
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