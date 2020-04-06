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Валерия Ясницкая
журналист
06 апреля 2020, 11:59 2

В Украину возвращаются фуры, которые были заблокированы на границе между Болгарией и Турцией

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06 апреля 2020, 11:59 2
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В Украину возвращается почти 800 водителей-дальнобойщиков, чьи автомобили с 21 марта стояли на карантине на заброшенном турецком аэродроме
Фото: landlord.ua
В Украину возвращается почти 800 водителей-дальнобойщиков, чьи автомобили с 21 марта стояли на карантине на заброшенном турецком аэродроме

Об этом на своей странице в facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

"Грузовики, движение которых было заблокировано, завершают пересечение болгарско-турецкой границы. Пересечение происходит в порядке очереди, большинство транспортных средств пересекли границу и имеют возможность закончить перевозки. В первую очередь осуществляют оформление транспортных средств, которые загружены до 21 марта", - сообщил министр инфраструктуры.

Напомним, решение Турецкой Республики о введении ограничительных мероприятий было принято без предупреждения. Грузовые перевозки официально не запрещали, однако, Турция ввела карантин для водителей на 14 суток.

"Проблема с блокировкой грузовиков решалась нами при участии МИД. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на границе во время телефонного разговора с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - рассказал Криклий.

Министр отметил, что Украина планирует ввести зеркальные меры для перевозчиков тех стран, которые ввели карантин для украинских водителей:

"Сейчас грузовики пересекают границу, но мы подготовили и в ближайшее время вынесем на рассмотрение Правительства механизм введения зеркальных мер в отношении перевозчиков тех стран, которые ввели карантинные ограничения до наших перевозчиков", - подытожил Криклий

Грузовики, движение которых было заблокировано, завершают пересечение болгарско-турецкой границы. Пересечение происходит в порядке...

Опубликовано Vladyslav Kryklii Воскресенье, 5 апреля 2020 г.

Напомним, ранее на КПП "Порубное" на Буковине дальнобойщики провели мирный протест на поддержку заблокированных в Турции коллег.


граница карантин Турция Болгария водители
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