В Украину возвращаются фуры, которые были заблокированы на границе между Болгарией и Турцией
Об этом на своей странице в facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.
"Грузовики, движение которых было заблокировано, завершают пересечение болгарско-турецкой границы. Пересечение происходит в порядке очереди, большинство транспортных средств пересекли границу и имеют возможность закончить перевозки. В первую очередь осуществляют оформление транспортных средств, которые загружены до 21 марта", - сообщил министр инфраструктуры.
Напомним, решение Турецкой Республики о введении ограничительных мероприятий было принято без предупреждения. Грузовые перевозки официально не запрещали, однако, Турция ввела карантин для водителей на 14 суток.
"Проблема с блокировкой грузовиков решалась нами при участии МИД. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на границе во время телефонного разговора с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - рассказал Криклий.
Министр отметил, что Украина планирует ввести зеркальные меры для перевозчиков тех стран, которые ввели карантин для украинских водителей:
"Сейчас грузовики пересекают границу, но мы подготовили и в ближайшее время вынесем на рассмотрение Правительства механизм введения зеркальных мер в отношении перевозчиков тех стран, которые ввели карантинные ограничения до наших перевозчиков", - подытожил Криклий
Грузовики, движение которых было заблокировано, завершают пересечение болгарско-турецкой границы. Пересечение происходит в порядке...Опубликовано Vladyslav Kryklii Воскресенье, 5 апреля 2020 г.
Напомним, ранее на КПП "Порубное" на Буковине дальнобойщики провели мирный протест на поддержку заблокированных в Турции коллег.
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