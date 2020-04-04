Боевики накрыли минами защитников Орехово и Новотошковского

В течение 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений

Фото: flickr/ministryofdefenceua

В течение 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил, во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял украинские позиции. Так, со станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра оккупанты вели огонь по защитникам Широкиного, крупнокалиберные пулеметы враг также применил против защитников Славного и Водяного. Также трижды боевики обстреляли из минометов позиций ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, вблизи Орехово враг по направлению Золотого-5 выпустил по нашим опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем. Минометы калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин противник также применил для обстрела окраин Новотошковского. Позиции украинцев в районе Южного оккупационные войска обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Принимая решительные меры, украинские военнослужащие огнем прекратили враждебные провокации и не допустили потерь среди личного состава ... Потери противника уточняются", - говорится в сообщении. При этом на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной - режим "тишина" придерживается, сообщили в штабе. Напомним, 3 апреля оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию. Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было, зато бойцы ОС ликвидировали трех российских оккупантов.

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