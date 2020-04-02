Коронавирус на Херсонщине: обнаружили три новых случая, один - летальный, облцентр закрыли на карантин
Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев на своей странице в Facebook.
"В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным", - сказал он, не конкретизируя, кто именно умер.
Также глава области добавил, что состояние девушки, у которой обнаружили коронавирусную инфекцию несколько недель назад и которая находится в больнице, имеет положительную динамику.
Кроме того, Гусев отметил, что область уже получила значительную помощь от президента Украины, предпринимателей и бизнесменов.
В то же время заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков после подтверждения первого случая коронавируса в городе у 42-летнего мужчины, который поступил в больницу с пневмонией, заявил, что с полуночи 2 апреля Херсон закроют на карантин.
"На его въездах и выездах будет установлено 5 блокпостов", - уточнил Казаков и призывал граждан сохранять спокойствие, оставаться дома и при наличии минимальных имптомов сразу обращаться к своему семейному врачу.
По его словам, врачей, которые контактировали с больным, и вся его семья отправлены на обсервацию. В доме, где живет инфицированный, в ближайшее время проведут дезинфекцию.
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Напомним, 30 марта в Херсоне в Областном территориальном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф встретили очередную партию медицинской помощи из Китая.
По состоянию на 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
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