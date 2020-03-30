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30 марта 2020, 15:43 19

Наследник британской короны вылечился от коронавирусной инфекции

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30 марта 2020, 15:43 19
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71-летний принц Чарльз, у которого ранее диагностировали наличие коронавируса, полностью выздоровел
Фото: flickr
71-летний принц Чарльз, у которого ранее диагностировали наличие коронавируса, полностью выздоровел

Об этом сообщает издание "Reuters", передает RegioNews.

Сообщается, что 25 марта он прошел тестирование и результат показал наличие вируса, а также проявлялись легкие симптомы.

Принц Чарльз семь дней находился в самоизоляции в своем доме Бирхалл в Шотландии, где продолжал работать.

Его жена, герцогиня Корнуольская Камилла также сдала тест, у нее результат оказался отрицательным, однако она также самоизолировалась.

Официальный представитель принца заявил, что он здоровый и придерживается ограничений. Чарльз будет заниматься физическими упражнениями в соответствии с правительственными и медицинскими указаниями.

"Кларенс Хаус сегодня подтвердил, что посоветовавшись со своим врачом, принц Уэльский вышел из самоизоляции", - сказал спикер.

Ранее Букингемский дворец заявил, что Королева в последний раз видела своего сына, наследника престола, 12 марта, и он был "в здоровом состоянии".

Напомним, как сообщали близкие к британскому двору источники, 71-летний принц Чарльз заразился коронавирусной инфекцией. Он находился в группе риска, но чувствовал себя хорошо.

27 марта стало известно, что у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона также обнаружили коронавирусную инфекцию. У него легкие симптомы, и он самоизолируется на Даунинг-стрит, где расположена резиденция премьер-министра.


коронавирус карантин Британия Великобритания Принц Чарльз
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