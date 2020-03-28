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28 марта 2020, 14:13 1

В Хмельницком проводят сессию облсовета на свежем воздухе

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28 марта 2020, 14:13 1
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Сегодня, 28 марта, работает внеочередная сессия Хмельницкого областного совета, на которую прибыло 60 избранников
Фото: Независимый общественный портал
Сегодня, 28 марта, работает внеочередная сессия Хмельницкого областного совета, на которую прибыло 60 избранников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Независимый общественный портал.

Депутаты проводят сессию на свежем воздухе. Все депутаты в масках.

На повестке дня - 4 вопроса. Персональное голосование происходит с помощью прозрачных ящиков.


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