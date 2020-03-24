Хроники карантина в Полтаве: волонтеры устроили акцию для пенсионеров

В Полтаве активисты призвали горожан взять под опеку пожилых людей и помочь им организовать быт во время карантина и уберечься от заражения коронавирусом

В Полтаве активисты призвали горожан взять под опеку пожилых людей и помочь им организовать быт во время карантина и уберечься от заражения коронавирусом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Новости Полтавщины”. С инициативой выступили Архиепископ Полтавский и Кременчугский ПЦУ Федор, ветеран АТО Алексей Коба, Ирина Резник (Полтавская ассоциация бизнеса), Алена Гончаренко (Полтавская платформа), председатель ОО "Команда неравнодушных” Наталья Гранчак. Просят взять под опеку пожилых людей и помочь им пережить карантин и наладить свой быт. Предлагают расклеить возле подъезда объявление со своим контактным номером и быть готовым купить продукты, сходить в аптеку за лекарствами, помочь с незначительными бытовыми делами. Как писали RegioNews ранее, в городе Кропивницкий Кировоградской области волонтеры объявили "акцию особого периода” - призывают горожан позаботиться о здоровье военных, медиков, работников МЧС и полиции.

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