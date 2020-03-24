В Польше осуждены трое радикалов за поджог венгерского культурного центра в Ужгороде
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины.
В феврале 2018 года двое исполнителей пытались поджечь здание Венгерского общества культуры в Ужгороде. Один из них бросил бутылку с коктейлем Молотова, другой фиксировал поджог на видео.
Сотрудники спецслужбы установили причастность к поджогу здания двух граждан Польши, которые входят в праворадикальную организацию Фаланга. Участники этой структуры принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков группировок "ЛНР" и "ДНР".
Украинские правоохранители идентифицировали этих людей через камеры видеонаблюдения, установили мобильные телефоны, с которых они координировали свои действия, автозаправочную станцию где они покупали горючее для поджога, когда пересекли границу с Украиной.
Во время досудебного следствия было установлено, что организовал поджог третий участник польской праворадикальной структуры. Все материалы украинская сторона передала в Генеральную прокуратуру Польши.
Польские правоохранители задержали злоумышленников. Суд в Кракове признал фигурантов виновными в совершении преступления. Организатора приговорили к трем годам лишения свободы, исполнителей к меньшим срокам.
Напомним, во Львовской области изъяли 75 тысяч бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками.
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