В Польше осуждены трое радикалов за поджог венгерского культурного центра в Ужгороде

Суд в Кракове приговорил трех бывших правых активистов Фаланґи и Стшельца за попытку поджечь венгерский культурный центр в Ужгороде

Фото: УСБУ

Суд в Кракове приговорил трех бывших правых активистов Фаланґи и Стшельца за попытку поджечь венгерский культурный центр в Ужгороде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины.

В феврале 2018 года двое исполнителей пытались поджечь здание Венгерского общества культуры в Ужгороде. Один из них бросил бутылку с коктейлем Молотова, другой фиксировал поджог на видео.

Сотрудники спецслужбы установили причастность к поджогу здания двух граждан Польши, которые входят в праворадикальную организацию Фаланга. Участники этой структуры принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков группировок "ЛНР" и "ДНР".

Украинские правоохранители идентифицировали этих людей через камеры видеонаблюдения, установили мобильные телефоны, с которых они координировали свои действия, автозаправочную станцию где они покупали горючее для поджога, когда пересекли границу с Украиной.

Во время досудебного следствия было установлено, что организовал поджог третий участник польской праворадикальной структуры. Все материалы украинская сторона передала в Генеральную прокуратуру Польши.

Польские правоохранители задержали злоумышленников. Суд в Кракове признал фигурантов виновными в совершении преступления. Организатора приговорили к трем годам лишения свободы, исполнителей к меньшим срокам.

Напомним, во Львовской области изъяли 75 тысяч бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками.