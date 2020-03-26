Зеленский назначил несколько руководителей СБУ в областях

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Якушева заместителем председателя Службы безопасности Украины. Также новых руководителей получили Управления СБУ в Харьковской, Сумской и Черниговской областях

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Якушева заместителем председателя Службы безопасности Украины. Также новых руководителей получили Управления СБУ в Харьковской, Сумской и Черниговской областях

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на соответствующие указы гаранта.

В частности, на Харьковщине назначен Роман Дудин, на Сумщине - Олег Салюк, на Черниговщине - Павел Ревунов (был заместителем начальника управления СБУ в области).

В то же время гарант уволил Николая Найдича с должности начальника Управления СБУ в Харьковской области.

Как известно, в 2015 году Якушев работал в должности помощника председателя СБУ и был начальником отдела СБУ аппарата председателя службы.

Того же года глава МВД Арсен Аваков наградил Якушева оружием, он получил "Форт 17-03", калибра 9 мм