Коронавирус в Украине: маска не спасет - Минздрав

Украинцев, которые не имеют острого респираторного вирусного заболевания, призывают не покупать хирургические маски, это может привести к дефициту на уровне страны

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Украинцев, которые не имеют острого респираторного вирусного заболевания, призывают не покупать хирургические маски, это может привести к дефициту на уровне страны

Как сообщает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 3 марта в Кабинете министров.

"Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные профилактические методы профилактики острых респираторных вирусных заболеваний, к которым относится и коронавирус", - сказал он.

Ляшко отметил, что, в первую очередь, мы должны знать, что надо мыть руки, достаточно часто мыть руки, если нет возможности мыть руки, мы должны обрабатывать их антисептическими средствами.

"Также мы должны придерживаться изоляции или не контактировать с больными с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, а если происходит контакт, то мы должны находиться на 1,5 - 2 метра от этого человека. Больной человек с симптомами - это именно тот человек, который нуждается в одевание хирургической маски, чтобы уменьшить расстояние на которое распространяется возбудитель инфекционной болезни", - добавил врач.

Также он призвал не использовать средства индивидуальной защиты, "поскольку их закупка в больших количествах, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что мы не будем иметь на глобальном уровне хирургических масок, когда в больницах будет вводиться масочный режим, у нас не будет, где их приобрести".

"Маска должна одеваться только на человека с симптомами острой респираторной болезни, когда он будет приходить в больницу, чтобы исключить распространение заболевания среди здоровых людей", - пояснил Ляшко.

По его словам, Минздрав при участии министров стран ЕС общался с Всемирной организацией здравоохранения. Министры говорили о том, что не нужно использовать хирургические маски без надобности.

Напомним, 3 марта в Украние официально подтвержден первый случай коронавируса - мужчина находится в инфекционном отделении областной больницы Черновцов. По словам медиков, его состояние стабильное.