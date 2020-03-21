В Украине на борьбу с коронавирусом выделили более 36 миллионов

Правительство выделило из резервного фонда более 36 миллионов на борьбу с коронавирусом

Фото: Правительственный портал

Правительство выделило из резервного фонда более 36 миллионов на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

В частности, Министерству здравоохранения выделено 35,6 млн, Министерству юстиции (Государственной уголовно-исполнительной службе - ЭП) - 3,6 млн для обеспечения средствами индивидуальной защиты работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий.

Также Правительство выделило из резервного фонда госбюджета 639 тыс Министерству инфраструктуры для возмещения расходов, связанных с осуществлением неотложной эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса в Итальянской Республике.

Кроме того, МВД получит 70 млн грн на средства защиты от коронавируса

Напомним, что Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.

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