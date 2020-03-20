В Украине ожидаются заморозки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
По данным Укргидрометцентра, из-за вторжения арктического воздуха ожидается ощутимое понижение температуры: ночью до 1-7° мороза, днем до 3° тепла - 3° мороза, на юге и востоке ночью около 0°, днем до 2-7° тепла.
22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с и осадками.
В западных, северных, центральных и Харьковской областях ожидаються осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможно образования снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололед.
В южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя.
В Карпатах 21-22 марта снег, 23 марта небольшой снегопад, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье до 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололед. Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см.
24-25 марта сохранится холодная погода без осадков.
20-21 марта в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность.
22-23 марта в высокогорье Ивано-Франковской и в горах Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Напомним, в Карпатах выпало более метра снега. Из-за резкого похолодания, температура воздуха составила 13 градусов мороза.
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