В Украине ожидаются заморозки

Из-за вторжения арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры на всей территории Украины

Фото иллюстративное

Из-за вторжения арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры на всей территории Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, из-за вторжения арктического воздуха ожидается ощутимое понижение температуры: ночью до 1-7° мороза, днем до 3° тепла - 3° мороза, на юге и востоке ночью около 0°, днем до 2-7° тепла.

22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с и осадками.

В западных, северных, центральных и Харьковской областях ожидаються осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможно образования снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололед.

В южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя.

В Карпатах 21-22 марта снег, 23 марта небольшой снегопад, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье до 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололед. Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см.

24-25 марта сохранится холодная погода без осадков.

20-21 марта в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность.

22-23 марта в высокогорье Ивано-Франковской и в горах Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, в Карпатах выпало более метра снега. Из-за резкого похолодания, температура воздуха составила 13 градусов мороза.