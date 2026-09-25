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25 сентября 2026, 12:42

Заставили ехать перед колонной: в Сумской области командир РФ прикрыл 300 окупантов пленными

25 сентября 2026, 12:42
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Фото: Прокуратура Украины
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В Сумской области идентифицировали российского командира, который приказал использовать украинских военнопленных и гражданских женщин в качестве "живого щита" для прикрытия отступления российской колонны

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, 1 марта 2022 года около 300 российских военных на 45 единицах техники двигались по территории Сумщины в направлении государственной границы Украины.

Чтобы избежать огня украинских защитников, командир приказал шестерым украинским военнопленным и двум гражданским женщинам ехать на автомобилях впереди военной колонны. Оккупанты рассчитывали, что украинские военные не будут открывать огонь из-за угрозы жизни заложников.

Подозреваемый – 45-летний уроженец Калужской области РФ. К моменту совершения преступления он командовал батальоном 1-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии РФ.

Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Херсонской области жительницу Каланчака подозревают в организации незаконных выборов президента РФ. Женщина возглавила псевдоизбирательный участок во время проведения Россией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной территории области.

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