На Полтавщине легковушка и автобус после столкновения вылетели с дороги: есть пострадавшие
ДТП произошло 24 сентября около 13:25 возле села Кибинцы Миргородского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Автомобиль Toyota Camry с 57-летним водителем столкнулся с автобусом "ЗАЗ", за рулем которого находился 70-летний мужчина. После столкновения транспортные средства вылетели с дороги.
В результате ДТП травмы получили 45-летняя пассажирка автобуса и водитель Toyota. Пострадавшим оказали необходимую медпомощь.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Напомним, днем 24 сентября в Житомире легковушка влетела в троллейбус и загорелась. В результате ДТП погибли два человека: водитель авто и его пассажир.
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