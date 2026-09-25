Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Toyota Camry с 57-летним водителем столкнулся с автобусом "ЗАЗ", за рулем которого находился 70-летний мужчина. После столкновения транспортные средства вылетели с дороги.

В результате ДТП травмы получили 45-летняя пассажирка автобуса и водитель Toyota. Пострадавшим оказали необходимую медпомощь.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Напомним, днем 24 сентября в Житомире легковушка влетела в троллейбус и загорелась. В результате ДТП погибли два человека: водитель авто и его пассажир.