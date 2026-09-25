Вражеские атаки на Одесщину: погибли два человека, еще двое травмированы
Число жертв в результате ночных и утренних ударов реактивными беспилотниками по Одесщине увеличилось
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службы прокуратуры и полиции.
В результате атаки на месте погибли 40-летняя женщина и 51-летний мужчина. Пострадали еще два человека: 18-летнему юноше оказали медпомощь на месте, 32-летний мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице.
На местах попаданий работают экстренные службы, ликвидирующие последствия. Правоохранители фиксируют очередные военные преступления россиян.
Напомним, утром 25 сентября в Одесской области под прицелом врага оказался жилищный сектор и логистические помещения почтового оператора. Также повреждены складские помещения и два грузовых автомобиля. Сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.