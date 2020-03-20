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20 березня 2020, 13:51 13

В Україні очікуються заморозки

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20 березня 2020, 13:51 13
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Через вторгнення арктичного повітря очікується відчутне зниження температури на всій території України
Фото ілюстративне
Через вторгнення арктичного повітря очікується відчутне зниження температури на всій території України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, через вторгнення арктичного повітря очікується відчутне зниження температури: вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 3° морозу, на півдні та сході вночі близько 0°, вдень до 2-7° тепла.

22-23 березня похолодання супроводжуватиметься поривами вітру 15-20 м/с та опадами.

У західних, північних, центральних та Харківській областях очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Місцями можливе утворення снігового покриву висотою 1-3 см, на дорогах ожеледиця.

У південних, Луганській та Донецькій областях опади переважно у вигляді дощу.

У Карпатах 21-22 березня значний cніг, 23 березня невеликий сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї 25 м/с, на дорогах снігові замети, ожеледиця. Очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см.

24-25 березня утримається холодна погода без опадів, .

20-21 березня у високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей утримається значна сніголавинна небезпека.

22-23 березня у високогір’ї Івано-Франківської та у горах Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Нагадаємо, у Карпатах випало понад метр снігу. Через різке похолодання в Україні, температура повітря сягнула 13 градусів морозу.


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