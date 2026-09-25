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25 сентября 2026, 14:55

На Волыни женщина убила новорожденного сына

25 сентября 2026, 14:55
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Фото: Национальная полиция
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На Волыни 21-летняя женщина получила подозрение. Речь идет о преднамеренном убийстве ее собственного маленького сына.

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, женщина скрывала беременность. В частности, она не обращалась в учреждения здравоохранения для медицинского наблюдения и на учет не становилась.

3 августа она самостоятельно родила мальчика. После этого она лишила младенца жизни. Его тело она поместила в полиэтиленовый пакет и спрятала.

"Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов карается ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее в Киевской области мужчина убил дочь и покончил жизнь самоубийством. Тела и мужа, и ребенка обнаружила его сестра.

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