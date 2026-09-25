Два НПЗ, оборонный завод и радиолокационные станции: Зеленский рассказал о ночных ударах по РФ

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Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы ночью нанесли удары по ряду объектов на территории России

Об этом он сообщил в соцсетях, передает RegioNews.

По его словам, были поражены два нефтеперерабатывающих завода – в Перми и Новошахтинске. Также попадание по оборонному предприятию "Завод Искра" в Ульяновске.

Кроме того, в Ростовской области, по словам Зеленского, украинские военные поразили две российские радиолокационные станции.

"Отвечаем России на ее жестокие удары против жизни", – заявил президент.

Зеленский поблагодарил украинских военных за удары и назвал их частью системного ограничения возможностей России наносить удары по Украине.

Напомним, в течение суток 23 сентября и в ночь на 24 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным военным объектам российской армии. В частности, во временно оккупированном Донецке поражено место хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников.