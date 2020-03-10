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10 марта 2020, 17:06 2

В Крыму был побит температурный рекорд 45-летней давности

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10 марта 2020, 17:06 2
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В Крыму зафиксировали температурный рекорд за несколько десятков лет
Фото:pexels
В Крыму зафиксировали температурный рекорд за несколько десятков лет

Об это сообщает RegioNews со ссылкой на крымский Гидрометцентр.

На минувших выходных, 8 и 9 марта, максимальная температура воздуха составила +25,2 градусов.

"По данным АМЦ Симферополь максимальная температура воздуха 8 марта 2020 года составила +25,2°. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха был зафиксирован в 1999 г и составил +20.0°. Абсолютный максимум температуры воздуха перекрыт на 5,2°. 9 марта в Симферополе также был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на 2.7°, составил +25.3. Предыдущий абсолютный максимум наблюдался в 1975 году и составил +22.6°", – говорится в сообщении.


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