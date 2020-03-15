Зима пришла: в Карпатах выпало более метра снега
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, по состоянию на 8:00 утра на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 31-130 сантиметров.
Температура воздуха достигает 11,4 градусов, ветер восточный 3-м / с. Снег свежий, хорошо закрепленный.
За даними сніголавинних станцій станом на 08:00 15.03.2020 на Сл #ПОЖЕЖЕВСЬКА: температура повітря: -11,4°С, вітер:...Опубліковано Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах Неділя, 15 березня 2020 р.
Также более одного метра снега зафиксировали на Драгобрате - 121 сантиметр. Температура воздуха -13,2 градусов.
На снеголавинной станции Плай высота снежного покрова составляет 25-38 см, снег свежий, пылеобразный, очень хорошо закреплен и стабилен. Температура воздуха составляет -11,7 градуса.
Напомним, из-за непогоды шесть областей Украины сегодня остались без света.
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