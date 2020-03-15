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Зима пришла: в Карпатах выпало более метра снега
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15 марта 2020, 15:27 12

Зима пришла: в Карпатах выпало более метра снега

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15 марта 2020, 15:27 12
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Из-за резкого похолодания в Украине, температура воздуха достигла 13 градусов мороза
Из-за резкого похолодания в Украине, температура воздуха достигла 13 градусов мороза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, по состоянию на 8:00 утра на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 31-130 сантиметров.

Температура воздуха достигает 11,4 градусов, ветер восточный 3-м / с. Снег свежий, хорошо закрепленный.

За даними сніголавинних станцій станом на 08:00 15.03.2020 на Сл #ПОЖЕЖЕВСЬКА: температура повітря: -11,4°С, вітер:...

Опубліковано Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах Неділя, 15 березня 2020 р.

Также более одного метра снега зафиксировали на Драгобрате - 121 сантиметр. Температура воздуха -13,2 градусов.

На снеголавинной станции Плай высота снежного покрова составляет 25-38 см, снег свежий, пылеобразный, очень хорошо закреплен и стабилен. Температура воздуха составляет -11,7 градуса.

Напомним, из-за непогоды шесть областей Украины сегодня остались без света.


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