Зима пришла: в Карпатах выпало более метра снега

Из-за резкого похолодания в Украине, температура воздуха достигла 13 градусов мороза

Из-за резкого похолодания в Украине, температура воздуха достигла 13 градусов мороза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, по состоянию на 8:00 утра на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 31-130 сантиметров.

Температура воздуха достигает 11,4 градусов, ветер восточный 3-м / с. Снег свежий, хорошо закрепленный.

Также более одного метра снега зафиксировали на Драгобрате - 121 сантиметр. Температура воздуха -13,2 градусов.

На снеголавинной станции Плай высота снежного покрова составляет 25-38 см, снег свежий, пылеобразный, очень хорошо закреплен и стабилен. Температура воздуха составляет -11,7 градуса.

Напомним, из-за непогоды шесть областей Украины сегодня остались без света.