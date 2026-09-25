В Киеве из-за атаки РФ повреждено здание Высшего совета правосудия: есть пострадавшие
В Киеве в результате российской атаки днем 25 сентября повреждено здание Высшего совета правосудия
Об этом сообщил Высший совет правосудия, передает RegioNews.
Предварительно пострадали шесть человек.
Из-за повреждений учреждение приостановило работу.
В настоящее время уточняется информация о последствиях российского удара и состоянии пострадавших.
Напомним, около 08:00 25 сентября вражеский беспилотник попал в 16-этажное здание в Печерском районе Киева. Погиб 14-летний мальчик, еще семь жителей дома получили ранения.
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