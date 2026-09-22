В Краматорске из-за российских обстрелов ранен мужчина и повреждены жилые дома
В Краматорске Донецкой области в результате российской атаки 22 сентября на жилую застройку ранен мужчина. Также повреждены восемь частных домов
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Из-за обстрелов загорелось хозяйственное сооружение. Кроме того, пожар возник в квартире жилой девятиэтажки. Спасатели ликвидировали возгорание.
Отдельно российский FPV-дрон попал в здание магазина, из-за чего возник пожар.
Чрезвычайники локализовали возгорание, однако из-за постоянной активности российских беспилотников были вынуждены приостановить работы.
Спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий российской атаки.
Напомним, днем 22 сентября в Киевском районе Харькова зафиксировали удар вражеского беспилотника.
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