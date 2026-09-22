14:27  22 сентября
На Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2: подробности
10:44  22 сентября
На горе Поп Иван выпал первый снег
09:47  22 сентября
В Киевской области грузовой поезд насмерть сбил 18-летнего парня
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2026, 16:20

Силы обороны нанесли удар по российским дронам в Орловской области

22 сентября 2026, 16:20
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Генштабе подтвердили, что Силы обороны ударили по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. Речь идет о пункте, который находится в Орловской области РФ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Военные рассказали, что поразили менее трех складских помещений для хранения беспилотников. Там произошел пожар. Также удалось повредить площадку запуска реактивных беспилотников и пяти пусковых установок.

"Силы обороны Украины систематически и приоритетно поражают места хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА с целью снижения способностей российского агрессора наносить поражение гражданским объектам на территории Украины", - говорят в Генштабе.

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли авиаудары по мостам в районе Пологов на Гуляйпольском направлении. Эти переправы русские войска использовали для перемещения личного состава, тяжелой техники и боеприпасов в направлении Орехова.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Генштаб Силы обороны оккупанты война
Пограничники ударили дронами сразу по трем группам россиян
22 сентября 2026, 14:55
Генштаб ВСУ подтвердил поражение российских НПЗ в Самаре и Башкортостане
22 сентября 2026, 11:56
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Черкасской области троим лицам сообщили о подозрении в пытках 17-летнего парня
22 сентября 2026, 16:58
Днепропетровщина технически готова к отопительному сезону почти на 90%
22 сентября 2026, 16:47
На Теремках в Киеве изменили проект теплотрассы для сохранения деревьев, — КГГА
22 сентября 2026, 16:18
В Одессе правоохранители задержали врача на взятке за оформление группы инвалидности
22 сентября 2026, 15:58
Тонна каннабиса, 23 лаборатории и 350 млн грн прибыли: правоохранители провели масштабную зачистку наркобизнеса
22 сентября 2026, 15:50
В Херсонской области российский беспилотник атаковал автомобиль: погиб 63-летний мужчина
22 сентября 2026, 15:30
Пограничники ударили дронами сразу по трем группам россиян
22 сентября 2026, 14:55
Харьков атаковал вражеский БпЛА: поврежден автосалон, есть пострадавшая
22 сентября 2026, 14:48
На Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2: подробности
22 сентября 2026, 14:27
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виктор Ягун
Геннадий Друзенко
Все блоги »