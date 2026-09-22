Силы обороны нанесли удар по российским дронам в Орловской области

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В Генштабе подтвердили, что Силы обороны ударили по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. Речь идет о пункте, который находится в Орловской области РФ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Военные рассказали, что поразили менее трех складских помещений для хранения беспилотников. Там произошел пожар. Также удалось повредить площадку запуска реактивных беспилотников и пяти пусковых установок.

"Силы обороны Украины систематически и приоритетно поражают места хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА с целью снижения способностей российского агрессора наносить поражение гражданским объектам на территории Украины", - говорят в Генштабе.

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли авиаудары по мостам в районе Пологов на Гуляйпольском направлении. Эти переправы русские войска использовали для перемещения личного состава, тяжелой техники и боеприпасов в направлении Орехова.