Тонна каннабиса, 23 лаборатории и 350 млн грн прибыли: правоохранители провели масштабную зачистку наркобизнеса

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители в рамках двух этапов общегосударственных мероприятий по противодействию наркопреступности провели 968 обысков, изъяли более тонны каннабиса и почти 57 тысяч кустов конопли. Также прекратили деятельность 23 нарколабораторий

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При координации Офиса Генерального прокурора и прокуратур в регионах задержали 96 человек, еще 181 человек сообщили о подозрении. По предварительным оценкам потенциальная стоимость наркотической продукции, которая могла попасть на нелегальный рынок, превышает 350 млн гривен.

Только на последнем этапе правоохранители провели 532 обыска в 23 областях и Киеве. Они изъяли более 40 тысяч кустов конопли, 838 кг каннабиса, 4,7 кг амфетамина, около 2 кг alpha-PVP, а также мефедрон, метамфетамин, маковую солому и наркосодержащие лекарственные средства, обращение которых ограничено.

Кроме того, правоохранители прекратили деятельность 12 лабораторий типа Гроубокс. Во время обысков изъяли оборудование, используемое для выращивания, изготовления и фасовки наркотиков.

Также изъяты автомобили, более 5 млн. гривен в национальной и иностранной валюте, оружие, боеприпасы и взрывчатку.

Незаконные посевы конопли обустраивали в труднодоступных местах среди сельскохозяйственных культур, в густой растительности, лесополосах, а также на заброшенных и приусадебных участках.

Один из самых крупных незаконных посевов правоохранители обнаружили в Житомирской области. Конопля выращивали среди подсолнечника. Во время сбора урожая задержали шестерых участников группы.

У них изъяли 29 435 растений конопли и 570 кг каннабиса. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

В общей сложности во время последнего этапа мероприятий задержали 62 человека, еще 107 лицам сообщили о подозрении в совершении наркопреступлений.

Действия подозреваемых квалифицировали, в частности, по статьям 307, 309 и 310 Уголовного кодекса. Речь идет о незаконном производстве, хранении и сбыте наркотических средств, а также посев и выращивании наркосодержащих растений.

Санкция тяжелейшего из инкриминируемых правонарушений предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

После завершения необходимых экспертиз правоохранители будут решать вопрос по поводу сообщения о подозрении другим людям, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков.

Напомним, что работники ДБР в рамках спецоперации "Стоп трафик" разоблачили канал поставки наркотических средств и психотропных веществ в ГУ "Измаильский следственный изолятор" в Одесской области.