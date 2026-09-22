В Одессе правоохранители задержали врача на взятке за оформление группы инвалидности

Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе стражи порядка задержали врача одной из городских больниц после получения 6000 долларов США неправомерной выгоды. За эти деньги медик обещал повлиять на экспертную команду, чтобы мужчине установили III группу инвалидности

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, врач предложил призывнику помочь с положительным решением экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности.

Для этого мужчина должен был пройти необходимое медицинское обследование, после чего передать медику оговоренную сумму.

За свои "услуги" врач потребовал 6000 долларов США.

Правоохранители задержали медика в служебном кабинете больницы после передачи ему неправомерной выгоды.

Прокуратура сообщила врачу о подозрении в злоупотреблении влиянием. В настоящее время продолжаются необходимые процессуальные действия.

Напомним, что работники ДБР сообщили о подозрении должностным лицам одного из отделов Николаевского районного ТЦК и СП .