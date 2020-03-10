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10 марта 2020, 14:36 2

За десять дней семь рекордов: в Киеве по-апрельски тепло

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10 марта 2020, 14:36 2
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 С начала марта метеорологи зафиксировали в Киеве 7 температурных рекордов
unsplash.com
 С начала марта метеорологи зафиксировали в Киеве 7 температурных рекордов

Об этом сообщают в центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет RegioNews.

Ночь на 8 марта в столице оказалась рекордно теплой. Столбик термометра не опустился ниже 7,0°С, что на 2,2°С выше, чем это было в 1906 году.

Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура под утро не опустилась ниже 6,8°С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3°С.

Метеорологи отмечают, что температура первой декады марта превышает норму на 9,5°С и соответствует климатической норме первой декады апреля.


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