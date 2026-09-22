В Харькове вражеские беспилотники атаковали Киевский и Салтовский районы: есть пострадавшие
Российские военные 22 сентября нанесли несколько ударов по Харькову. Сначала сообщалось об атаке на Киевский район города, впоследствии стало известно еще об одном ударе в Салтовском районе. По данным городского головы Игоря Терехова, пострадали три человека
О первом ударе сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews .
По его словам, в результате попадания в Киевском районе пострадала 21-летняя женщина.
"21-летняя женщина пострадала в результате "прилета" в Киевском районе. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Синегубов.
Впоследствии начальник ОВА проинформировал о еще одном попадании в том же районе. По предварительным данным, российский беспилотник упал у выхода из одной из станций метро.
"Еще одно попадание зафиксировали в Киевском районе. Вражеский БпЛА упал у выхода из одной из станций метро. На данный момент известно об одном пострадавшем человеке", — рассказал Синегубов.
На местах ударов работают экстренные службы.
В то же время городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил , что количество пострадавших возросло до трех. По его уточнению, третий удар произошел уже не в Киевском, а в Салтовском районе.
Информация о последствиях российских атак и состоянии пострадавших уточняется.
Напомним, днем 22 сентября в Киевском районе Харькова зафиксировали удар вражеского беспилотника.