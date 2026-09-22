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22 сентября 2026, 16:18

На Теремках в Киеве изменили проект теплотрассы для сохранения деревьев, — КГГА

22 сентября 2026, 16:18
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Фото: ua.news
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В Киеве скорректировали проект строительства резервной теплосети на Теремках, чтобы максимально сохранить зеленые насаждения. Если предыдущий вариант предусматривал удаление до 200 деревьев, то после корректировки проекта речь идет о 5–10 деревьях. Часть зеленых насаждений планируют только кронировать

Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews .

Работы на соответствующем участке приостановили около полутора месяцев назад. За это время город провел около 10 встреч с обществом, привлек ученых и экспертов и рассмотрел альтернативные варианты прокладки теплосети.

В результате проект был оптимизирован с учетом требования максимально сохранить деревья. За все время приостановки работ на участке не удалили ни одного дополнительного дерева.

Исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что запрос жителей относительно сохранения зеленых насаждений учли. В то же время, по его словам, из-за остановки работ уже потеряно почти два месяца, а сроки завершения строительства остаются ограниченными.

Резервная теплосеть должна обеспечить альтернативное теплоснабжение около 200 жилых и других зданий Голосеевского района.

Проект уже прошел государственную экспертизу и часть плана энергетической устойчивости Киева. В городской администрации подчеркивают, что строительство не связано с коммерческой застройкой.

Необходимость завершения работ к началу отопительного сезона в городе связывают, в частности, с опытом минувшей зимы. После массированных российских атак жители Теремков долго оставались без теплоснабжения.

В КГГА отмечают, что дальнейшая блокировка работ может поставить под риск запуск резервной схемы теплоснабжения микрорайона этой зимой.

На строительной площадке работают правоохранители и представители КО "Муниципальная охрана". Они обязаны обеспечивать публичный порядок и соблюдение требований сохранности.

Городские власти заявляют о готовности в дальнейшем отвечать на вопросы жителей и объяснять изменения к проекту, а также призывают представителей общины к конструктивному диалогу.

Напомним, что в Голосеевском районе столицы в рамках реализации комплексного плана устойчивости строят новую теплотрассу для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2, которая создаст резервную схему теплоснабжения и повысит надежность обеспечения жителей теплом.

В КГГА отметили, что для этих работ в рамках строительного коридора необходимо удалить часть зеленых насаждений. После завершения строительства территорию полностью восстановят, проведут благоустройство и высадят новые деревья и другие зеленые насаждения.

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