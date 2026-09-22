В Черкасской области троим лицам сообщили о подозрении в пытках 17-летнего парня

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В Черкасской области ювенальные следователи сообщили о подозрении трем людям в пытках 17-летнего парня. Суд избрал всем фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

По данным следствия, 15 июня в гаражном помещении молодого человека удерживали против его воли, избивали и унижали. О происшествии 19 июня полиции сообщила мать потерпевшего, которая рассказала, что над ее сыном поиздевались знакомые.

Подозрение объявили 15-летнему парню, 18-летней девушке и 19-летнему мужчине.

Все трое инкриминируют пытки по части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Украины и незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц, по части 1 статьи 28 и части 2 статьи 146 УК Украины.

Кроме того, 15-летнему подозреваемому инкриминируют угрозу убийством по части 1 статьи 28 и части 2 статьи 129 УК Украины.

18-летней подозреваемой дополнительно сообщили о подозрении в угрозе убийством по части 1 статьи 28 и части 1 статьи 129 УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Одесской области отца подозревают в пытках собственных детей . После смерти жены он самостоятельно воспитывает 11 детей от 3 до 16 лет. Из-за непослушания мужчина применил физическую силу к семи из них.