Двое экс-нардепов незаконно получили по 543 тыс грн компенсации за жилье
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в facebook.
Народный депутат Украины VIII созыва получил компенсацию на расходы за наем номера в гостинице "Киев" из-за отсутствия собственного столичного жилья.
Выяснилось, что он имеет в совместной собственности квартиру в столице. Из государственного бюджета депутат незаконно получил в качестве компенсации 543,9 тыс. гривен.
Еще один депутат получил компенсацию в виде денежных средств в размере почти 543 тыс. гривен, которые перечисляли на его карточный счет в течение февраля 2016 - ноября 2018 года.
В настоящее время бывшим нардепам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, нардепы получили почти 6 миллионов компенсации за жилье. Около 160 народных депутатов Верховной Рады нынешнего созыва получили компенсацию за проживание в столице в размере около 5,81 млн грн
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