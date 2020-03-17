Двоє екс-нардепів незаконно отримали по 543 тис грн компенсації за житло
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в facebook.
Народний депутат України VIII скликання отримав компенсацію на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" через відсутність власного столичного житла.
З’ясувалося, що він має у спільній власності квартиру у столиці. З державного бюджету депутат незаконно отримав в якості компенсації 543,9 тис. гривень.
Ще один депутат отримав компенсацію у вигляді грошових коштів у розмірі майже 543 тис. гривень, які перераховували на його картковий рахунок упродовж лютого 2016 - листопада 2018 року.
Наразі колишнім нардепам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, нардепи отримали майже 6 мільйонів компенсації за житло. Близько 160 народних депутатів Верховної Ради нинішнього скликання отримали компенсацію за проживання в столиці в розмірі близько 5,81 млн грн
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