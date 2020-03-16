В Ровно полицейские оштрафовали нардепа

Народный депутат Александр Аликсийчук нарушил правила дорожного движения, за что и был оштрафован полицией

Фото: Страница Александра Аликсийчука в Facebook

Народный депутат Александр Аликсийчук нарушил правила дорожного движения, за что и был оштрафован полицией

Об общении с полицейскими рассказал сам депутат на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

"Сегодня имел неосторожность остановиться под знаком "остановка запрещена". Долго думал, куда ехать дальше, потому патруль полиции, проезжавший рядом, быстро остановился и четко объяснил мне, что я нарушил ПДД. Патрульные Козачок Анатолий Васильевич и Иосифа Василий Петрович четко выполнили свою работу и уже через 5 мин я имел на руках готовое постановление с суммой оплаты штрафа. Кроме того, представилась возможность воспользоваться приложением "ДИЯ" и это оказалось действительно удобно. Спасибо патрульным за объективную и оперативную работу, а я заплачу штраф и обещаю быть внимательнее. Закон один для всех!" - написал депутат и на прощание сделал селфи с полицейскими.