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16 марта 2020, 15:34 4

В Ровно полицейские оштрафовали нардепа

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16 марта 2020, 15:34 4
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Народный депутат Александр Аликсийчук нарушил правила дорожного движения, за что и был оштрафован полицией
Фото: Страница Александра Аликсийчука в Facebook
Народный депутат Александр Аликсийчук нарушил правила дорожного движения, за что и был оштрафован полицией

Об общении с полицейскими рассказал сам депутат на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

"Сегодня имел неосторожность остановиться под знаком "остановка запрещена". Долго думал, куда ехать дальше, потому патруль полиции, проезжавший рядом, быстро остановился и четко объяснил мне, что я нарушил ПДД. Патрульные Козачок Анатолий Васильевич и Иосифа Василий Петрович четко выполнили свою работу и уже через 5 мин я имел на руках готовое постановление с суммой оплаты штрафа. Кроме того, представилась возможность воспользоваться приложением "ДИЯ" и это оказалось действительно удобно. Спасибо патрульным за объективную и оперативную работу, а я заплачу штраф и обещаю быть внимательнее. Закон один для всех!" - написал депутат и на прощание сделал селфи с полицейскими.

Сьогодні мав необережність зупинитися "під знаком зупинка заборонена". Довго думав, куди їхати далі, тому патруль...

Опубліковано Олександром Аліксійчуком Неділя, 15 березня 2020 р.


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