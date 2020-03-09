На Донбассе активизировались оккупанты: что известно

9 марта, начиная с 11:00, пророссийские террористы начали обстреливать украинских военных и сбросили на них гранату

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9 марта, начиная с 11:00, пророссийские террористы начали обстреливать украинских военных и сбросили на них гранату

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В 08:40 недалеко от Первомайска противник выпустил пять мин 120-го калибра в направлении опорных пунктов украинских войск возле Орехового. В 11:00 враг применил минометы калибра 82 мм в районе Зайцевого, с расходом четыре боеприпаса.

Также неподалеку Широкиного с направления Саханки оккупанты использовали БПЛА, с которого сбросили гранату ВОГ-17.

Как информировали RegioNews ранее, 8 марта в зоне проведения ООС на Донбассе один боец ВСУ погиб, 4 военных получили травмы.